СК проверит перепланировку фасада исторического здания на Фонтанке

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о незаконной перепланировке исторического фасада здания на набережной реки Фонтанки, сообщается на сайте СК.

Сюжет о здании появился в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Жители дома жаловались, что владелец одной из квартир решил прорубить четыре входных двери в той части фасада, которая выходит на Летний сад.

Бастрыкин поручил руководству управления СК по Петербургу проверить законность и обоснованность работ, а также обстоятельства продажи жилплощади в историческом здании, которое имеет охранный статус. Он поручил дать "принципиально жесткую оценку" в случае найденных нарушений и доложить о принятом процессуальном решении.