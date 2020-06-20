Улицы вокруг Дворцовой площади перекрыты из-за генеральной репетиции парада Победы

На Дворцовой площади проходит генеральная репетиция парада Победы, из-за этого некоторые улицы рядом закрыты для движения.

До 13:00 останутся закрыты для движения транспорта нечетная сторона набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, четная сторона Мойки от Невского проспекта до дома 22 по Миллионной улице, Певчевский проезд, набережная Зимней канавки, Дворцовая набережная, Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейская набережная и Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда. По данным "Яндекс.Карт", также для проезда закрыты Троицкий и Литейный мосты.

Парад Победы состоится 24 июня. В этот день также будет остановлено движение по этом участкам, сам день объявлен выходным.