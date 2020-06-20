Первый за время эпидемии концерт в Мариинском театре посвятят медикам

Мариинский театр даст первый концерт после введения ограничительных мер в Петербурге из-за эпидемии коронавируса, его посвятят медработникам, сообщили в Смольном.

Смольный и Роспотребнадзор разработали пилотный проект возобновления спектаклей. По плану, он должен стать образцом для проведения массовых культурных мероприятий в новых условиях. Первый после перерыва концерт в Мариинском театре откроет фестиваль "Звезды белых ночей". На него приглашены сотрудники больниц Петербурга и Роспотребнадзора.

При общей вместимости второго Мариинского зала в 2 тысячи человек на спектаклях смогут присутствовать не более 500. Посетителям будут измерять температуру, рассаживать в залах будут по шахматному принципу, также в театре придется обязательно использовать средства защиты: без масок и перчаток в театр не пустят.

Концерт для медработников начнется в 16:00, а вечером состоится концерт для всех любителей классической музыки. Дирижер обеих программ – Валерий Гергиев.

На 20 июня в Петербурге известно о 21966 зараженных коронавирусом.