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20 июня, 16:50

Путин объявил о продлении дополнительных выплат медикам еще на два месяца

фото ЗакС политика Путин объявил о продлении дополнительных выплат медикам еще на два месяца

Президент Владимир Путин на онлайн-встрече с медиками объявил, что выплаты медсотрудникам, работающим с пациентами с коронавирусами, будут продлены еще на два месяца, передает "Новая газета".

Путин поблагодарил медиков за работу, заявив, что она позволила свести к минимуму число жертв коронавируса в России. Он заявил, что "надо додавить коронавирус в регионах, используя опыт Москвы", где больше всего зараженных: почти 213 тысяч из 577 тысяч всего.

Также, по словам Путина, все компенсации врачам и медсестрам будут освобождены от налога на доходы физлиц.

О выплатах медикам, работающим с коронавирусными пациентами, Путин объявил в апреле. Предполагалось, что врачи за апрель, май и июнь получат надбавку в 80 тысяч рублей, медсестры, фельдшера и врачи скорой помощи – 50 тысяч рублей, санитары и водители скорой – 25 тысяч рублей.

У медиков в разных регионах возникли проблемы с выплатами из-за того, что руководство во многих случаях считало непосредственно отработанные с пациентами минуты и часы. После этого Путин раскритиковал правительство за такой подход, поручив платить за факт работы, и вскоре из постановления о выплатах пункт с упоминанием часов убрали.

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