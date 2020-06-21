Коронавирусом инфицировались еще 7728 россиян

Правительственный сайт "стопкоронавирус.рф" опубликовал" свежие данные об инфицировании россиян COVID-19. Согласно ним, инфекцию выявили у 7728 человек. Как и прежде, больше всего новых больных в Москве (+968), Московской области (+549) и Петербурге (+229).

За последние 24 часа умерло 109 человек с инфекцией, а выздоровело 5119.

Всего с начала эпидемии в России диагноз зафиксировали у 584680 0человек, а летальный исход произошел в 8111 случаях. Страна по-прежнему входит в тройку наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции нового типа.