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11:30

Латынина впечатлилась дезинфекционным тоннелем, ведущим к Путину

фото ЗакС политика Латынина впечатлилась дезинфекционным тоннелем, ведущим к Путину

Публицист Юлия Латынина нашла показательным существование специального обеззараживающего посетителей тоннеля, ведущего к месту обитания президента Владимира Путина в Ново-Огарево. Одна эта деталь вкупе с постепенным снятием карантинных мер по всей стране говорит ей о многом - главным образом, о никуда не девшейся опасности заразиться для всех. При этом эффективность тоннеля она ставит под большое сомнение. По ее мнению, физический контакт, которого боятся в Кремле, и в обычных условиях, независимо от вируса, маловероятен.

"Заразиться от этой одежды Владимир Владимирович может если он, например, станет расшнуровывать ему ботинки или поможет снять пиджачок. Я как-то не думаю, что это очень вероятно. В крайнем случае, Владимир Владимирович может сесть на стул, на котором сидел посетитель, отряхнуться, а потом потереть рукой глаза. Тоже маловероятно, если вы представляете себе стул, на котором сидит начальник и на котором сидят гости", - отметила она в авторской радиопрограмме.

В создании специального тоннеля, помимо медицинской безграмотности, Латынина привычно усматривает возможную коррупционную составляющую. Но главная ее мысль посвящена тому, что исключительные меры безопасности для первого лица не позволяют считать спад эпидемии реальным.

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