18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:45

Глава комитета по соцполитике "победил" коронавирус

фото ЗакС политика Глава комитета по соцполитике "победил" коронавирус

Руководитель комитета по социальной политике Александр Ржаненков уведомил общественность о том, что ему удалось излечиться от коронавирусной инфекции, делится "Петербургский дневник".

О болезни чиновника стало известно 3 июня. Несмотря на заражение, Ржаненков продолжал трудиться в удаленном режиме, поддерживая связь с коллегами. Сегодня, когда недуг отступил, по признанию самого главы ведомства, он чувствует себя вполне хорошо.

"Дома [переболел], хоть и в замкнутом пространстве, но всё же лучше, чем в больнице", - оповестил Ржаненков.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
19:30 Шишлов усомнился в необходимости задержаний тех, кто поддерживал фигурантов дела "Сети"*

18:59 На Лубянке в Москве задерживают политических активистов с плакатами

18:55 Собянин: С 23 июня в Москве откроются кафе, рестораны, фитнес-клубы

18:35 Екатеринбургскому "Яблоку" запретили пикетировать против поправок к Конституции

18:29 Петр Верзилов получил 15 суток спецприемника за брань на улице

18:27 К активистке "Весны" пришел уголовный розыск из-за митинга игрушек

18:10 Резник внес в ЗакС инициативу Навального о повышении пенсий ветеранам ВОВ

18:06 Голикова: Россиянам и осенью придётся носить маски и пользоваться антисептиками

17:35 На Финском заливе поправки в Конституцию оспаривали при помощи турбозмея

17:27 "Очевидно, вслед уйдут многие": Издатель "Ведомостей" известил об увольнении

17:06 Мосгорсуд отменил "Мемориалу" два штрафа, выписанные за нарушение закона об иноагентах

16:59 В Смольном прогнозируют безработицу на уровне 150 тысяч человек

16:35 "Безумие для одного человека": Навальный сфокусировался на параде Победы

16:31 "Врачи РФ": Российские медики не желают голосовать за поправки к Конституции

16:15 Избранные поставщики общероссийского голосования

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru