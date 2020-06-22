Ожирение, диабет, атеросклероз: В комздраве поведали о новых жертвах COVID-19

В петербургском комитете по здравоохранению напомнили, что за минувшие сутки в городе на Неве от коронавирусной инфекции скончались 29 человек.

Установлено, что 26 случаев выявлено на основе заключений, выданных Комиссией по анализу летальных исходов, а ещё три - на базе медицинских свидетельств о смерти.

Среди новых жертв инфекции - 15 мужчин в возрасте от 44 до 96 лет и 14 женщин от 47 до 92 лет. Заболевание, которое привело к их гибели, - развившаяся двусторонняя пневмония.

Большинство имели также сопутствующие хронические болезни - кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, хронический вирусный гепатит, рак.

Напомним, согласно официальным данным, в Петербурге COVID-19 выявлен у более 22 тысяч человек, 869 - погибли.