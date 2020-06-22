Суд приговорил петербургских фигурантов дела "Сети"* к 5,5 и 7 годам колонии

2-й Западный окружной военный суд 22 июня огласил приговоры Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову, обвиняемых в участии в террористическом сообществе "Сеть". Филинкову назначили наказание в виде 7 лет в колонии общего режима, Бояршинову - 5 лет и 6 месяцев.

На заседании 17 июня во время прений обвинение запрашивало для Виктора Филинкова 9 лет лишения свободы. Защита требовала его оправдать, сам подсудимый свою вину отрицал и неоднократно заявлял о применении к нему физического и психологического давления. Адвокаты Филинкова также многократно указывали на нестыковки в материалах дела и сомнительные доказательства его причастности к якобы существовавшим в ячейках "Сети" планах по совершению противоправных действий. Суд признал Виктора Филинкова виновным и приговорил его к 7 годам заключения в колонии общего режима за участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ).

Юлий Бояршинов помимо участия в сообществе "Сеть" было предъявлено обвинение по статье 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия). Обвинение запрашивало для него 6 лет лишения свободы, защита просила о минимальном сроке и освобождении от штрафа с учетом тяжелого финансового положения семьи подсудимого. В итоге суд назначил Бояршинову наказание в виде 5 лет в колонии общего режима за участие в террористическом сообществе и 1 года по ст. 222.1 УК РФ без штрафа. Путем частичного сложения назначенных наказаний Юлий Бояршинов приговорен к 5 годам и 6 месяцам колонии.

Во время оглашения приговора в зале заседаний звучали реплики "Позор" в адрес судей. После окончания заседания присутствующие начали скандировать "Свободу политзаключенным". Трансляцию заседания вела "Медиазона".

Обоим подсудимым зачтут время, которое они провели под стражей в качестве задержанных: один день под стражей приравнивается к одному дню в колонии.

Напомним, Филинкова и Бояршинова задержали в январе 2018 года. Их обвиняют в участии в петербургских ячейках так называемой "Сети". Обвинение считает ее законспирированной организацией анархистов, планировавших нападения на полицейских и офисы представителей власти. В феврале 2020 года семерых пензенских фигурантов дела "Сети" суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Дмитрий Пчелинцев, которого сочли организатором ячейки. Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14, Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10, Василий Куксов - 9, Арман Сагынбаев - 6 лет.

*Организация "Сеть" признана террористической и запрещена на территории России