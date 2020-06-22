Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий к соседям

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прояснил геополитическую позицию своего начальника Владимира Путина, которая в очередной раз вызвала вопросы после выхода статьи главы государства о Второй мировой войне, а также высказываний об участи СССР.

"Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям", - приводит цитату Пескова "Интерфакс".

Напомним, что в 2008 году Россия состояла в войне с Грузией, что закончилось установлением автономий в Южной Осетии и Абхазии, а в 2014 году аннексировала Крымский полуостров, из-за чего против РФ ввели и до сих пор не сняли международные санкции.