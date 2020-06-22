Гособвинение запросило для Кирилла Серебренникова 6 лет колонии

Прокуратура объявила о желаемом наказании для режиссера Кирилла Серебренникова, преследуемого с 2017 года по делу о растрате. У суда запросили для художественного руководителя театра "Седьмая студия" шесть лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

"Обвинение считает вину всех фигурантов дела доказанной. В то же время сторона обвинения корректирует сумму ущерба с 133 миллионов 237 тысяч рублей до 128 миллионов 974 тысяч рублей", - произнес на очередном судебном заседании прокурор.

По мнению следствия, руководство возглавляемого Серебренниковым театра обналичили деньги, выделенные государством на организацию спектаклей. Два года режиссер просидел под домашним арестом. В 2019 году меру пресечения смягчили, сменив ее на подписку о невыезде.