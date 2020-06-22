Суд отказал экс-замглавы МЧС Беляеву в пожизненной пенсии

Бывшему заместителю министра чрезвычайных ситуаций России Леониду Беляеву Смольнинский райсуд Петербурга решил отказать пожизненной пенсии в размере 50 тысяч рублей, уведомляет объединенная пресс-служба судебных ведомств города.

Ранее он обратился с иском к центру пенсионного обеспечения: Беляев предпринял попытку оспорить тот факт, что его не причислили к защитникам ядерного оружейного комплекса России. Он утверждал, что должен быть включен в этот перечень, так как будучи главой петербургского отделения МЧС лично командовал ликвидацией пожаров и ЧС.

Размер желаемого пособия по разумению Беляева должен десятикратно превышать минимальный размер социальной пенсии, предусмотренный нормативным актом 2000 года. Однако в этом президентском указе, посвященном работе на вредных для здоровья объектах, в том числе связанных с охраной ядерных боеприпасов, непосредственно о сотрудниках охраны речи не идет.

Суд счел, что пожизненную пенсию могут получать только специалисты, которые принимали непосредственное участие в деятельности объектов ядерного комплекса.