Бывшего петербургского мундепа исключат из ЕР за стрельбу по людям

В Приозерском районе Ленобласти бывший муниципальный депутат Илья Русинов обстрелял из карабина лодку на озере Любимовское, в связи с чем впоследствии был задержан. В результате его действий, как пишет ТАСС, серьезно пострадала женщина. На мужчину завели уголовное дело по статье о покушении на убийство. В обстрелянной лодке женщина находилась с семьей.

В стане "Единой России" поспешили с заявлением о том, что из-за инцидента в самое ближайшее время Русинова из партии выгонят.

Известно также, что фигурант уголовного дела занимается бизнесом. Ранее он входил в совет МО "Измайловское".