Суд отменил постановление об аресте счетов родственников Навального и Жданова

Городской суд Москвы постановил отменить решение Басманного райсуда об аресте банковских счетов родственников оппозиционера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, делится Znak.com.

По словам адвоката Владимира Воронова, материалы следствия о наложении ареста на счета направлены на новое рассмотрение в новом составе суда.

Ранее Мосгорсуд уже выносил подобные решения в отношении сторонников Навального - воронежского активиста Георгия Бородина и жительницы Перми Александры Семеновой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по отмыванию денег ФБК в начале августа 2019 года. СК считает, что в период с 2016 по 2018 год лица, имеющие отношение к деятельности организации, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путём. После этого в ряде городов России у сторонников Навального два раза проходили обыски - как дома, так и в офисах. Кроме того, в рамках дела на счетах активистов были арестованы 75 млн рублей либо заморожен доступ к средствам.