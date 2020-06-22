Генконсульство Финляндии частично возобновило приём заявлений на визы

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге начинает приём заявлений на получение разрешения на пребывание в стране от трёх категорий заявителей, оповестили в пресс-службе дипведомства.

Обратиться могут работающие на постоянной основе в скандинавском государстве граждане, те же, кто намеревался отправиться туда на сезон, пока аудиенции не удостаиваются.

Кроме того, заявление можно подать на основании воссоединения с семьёй, также обратиться могут студенты, чья учеба начинается очно осенью.

В первую очередь будут приняты те заявители, чья запись была отменена в начале эпидемии COVID-19.