18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:59

В Смольном прогнозируют безработицу на уровне 150 тысяч человек

фото ЗакС политика В Смольном прогнозируют безработицу на уровне 150 тысяч человек

В 2020 году официальная безработица в Петербурге может коснуться 150 тысяч человек, пишет ТАСС со ссылкой на Людмилу Колдунову, представительницу комитета по труду и занятости.

"В настоящее время численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных, начиная с апреля по сегодняшний день возросла почти в шесть раз. Сейчас на учете у нас состоит 88 578 человек в качестве безработных. При этом, по результатам многофакторной оценки Высшей школы экономики, пик еще не пройден, и к концу лета численность безработных может достичь 130 тыс. человек, а вообще в течение года до 150 тыс. человек мы ожидаем численность безработных", - рассказала чиновница. 

По словам Колдуновой, имеющиеся проблемы должны стать предметом внимания для людей, желающих получить образование и трудоустроиться. По ее оценке, наиболее пострадавшие от кризиса сферы - это туризм, транспорт, общепит и спорт.

В Петербурге из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, весной закрылось большинство малых предприятий, и не каждому удалось сохраниться. Согласно распоряжению президента Владимира Путина, зарплату они должны были платить в размере МРОТ сотрудникам, де-факто не выходящим на работу.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
19:30 Шишлов усомнился в необходимости задержаний тех, кто поддерживал фигурантов дела "Сети"*

18:59 На Лубянке в Москве задерживают политических активистов с плакатами

18:55 Собянин: С 23 июня в Москве откроются кафе, рестораны, фитнес-клубы

18:35 Екатеринбургскому "Яблоку" запретили пикетировать против поправок к Конституции

18:29 Петр Верзилов получил 15 суток спецприемника за брань на улице

18:27 К активистке "Весны" пришел уголовный розыск из-за митинга игрушек

18:10 Резник внес в ЗакС инициативу Навального о повышении пенсий ветеранам ВОВ

18:06 Голикова: Россиянам и осенью придётся носить маски и пользоваться антисептиками

17:35 На Финском заливе поправки в Конституцию оспаривали при помощи турбозмея

17:27 "Очевидно, вслед уйдут многие": Издатель "Ведомостей" известил об увольнении

17:06 Мосгорсуд отменил "Мемориалу" два штрафа, выписанные за нарушение закона об иноагентах

16:59 В Смольном прогнозируют безработицу на уровне 150 тысяч человек

16:35 "Безумие для одного человека": Навальный сфокусировался на параде Победы

16:31 "Врачи РФ": Российские медики не желают голосовать за поправки к Конституции

16:15 Избранные поставщики общероссийского голосования

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru