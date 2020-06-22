18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:27

К активистке "Весны" пришел уголовный розыск из-за митинга игрушек

фото ЗакС политика К активистке "Весны" пришел уголовный розыск из-за митинга игрушек

Представившиеся сотрудниками уголовного розыска люди вечером 21 июня пришли к пресс-секретарю движения "Весна" Софии Уляшевой, сообщила она ЗАКС.Ру. По словам активистки, ее дома не оказалось - общались сотрудники со знакомой Уляшевой.

- Приходили вчера по прописке, меня не было там, поговорили со знакомой, сказали, что хотят поговорить со мной про игрушечный протест, который был на Марсовом поле вчера, - рассказала пресс-секретарь "Весны".

Она добавила, что фотографии с акции подписаны ее именем. Возможно из-за этого сотрудники правоохранительных органов искали именно ее, считает активистка. Уляшева сообщила, что полицейские оставили ее знакомой контакты 78 отдела полиции, но сама она с ними связываться не планирует. Пресс-секретарь добавила, что среди активистов "ходят слухи", что уголовным розыском представляются сотрудники центра "Э" - управления по противодействию экстремизму. 

"Весна" организовала игрушечный "маленький протест" 21 июня. Активисты расставили на поле маленькие фигурки с плакатами и сфотографировали их. По словам Уляшевой, игрушечный протест создали для привлечения внимания к тому, что сейчас правоохранительные органы задерживают людей по любому поводу. Саму активистку в конце мая задержали во время одиночного пикетирования, позже ее оштрафовали на четыре тысячи рублей за нарушение правил режима самоизоляции. 

- За пикеты задерживать - это уже совсем ерунда, - считает Уляшева, - И чтобы показать абсурд всего этого, что с одной стороны проводится голосование по Конституции, с другой стороны задерживают активистов даже за пикеты, мы придумали такую абсурдную акцию - игрушечный протест. 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:59 "Наказание совершенно несоразмерно": Калягин потрясен запрашиваемым сроком для Серебренникова

17:27 "Очевидно, вслед уйдут многие": Издатель "Ведомостей" известил об увольнении

17:06 Мосгорсуд отменил "Мемориалу" два штрафа, выписанные за нарушение закона об иноагентах

15:28 Ученого Ковалева приговорили к семи годам строгого режима за госизмену

14:13 В Курской области ФСБ задержала начальника полиции по подозрению в госизмене

13:51 Бывшего петербургского мундепа исключат из ЕР за стрельбу по людям

13:51 Суд отменил постановление об аресте счетов родственников Навального и Жданова

13:14 Рассказавшая о пытках фигурантов дела "Сети"* Теплицкая задержана возле здания суда

12:47 Беглов, Макаров и Гуцан возложили цветы на Пискаревском кладбище по случаю Дня памяти и скорби

12:46 Гособвинение запросило для Кирилла Серебренникова 6 лет колонии


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
19:30 Шишлов усомнился в необходимости задержаний тех, кто поддерживал фигурантов дела "Сети"*

18:59 На Лубянке в Москве задерживают политических активистов с плакатами

18:55 Собянин: С 23 июня в Москве откроются кафе, рестораны, фитнес-клубы

18:35 Екатеринбургскому "Яблоку" запретили пикетировать против поправок к Конституции

18:29 Петр Верзилов получил 15 суток спецприемника за брань на улице

18:27 К активистке "Весны" пришел уголовный розыск из-за митинга игрушек

18:10 Резник внес в ЗакС инициативу Навального о повышении пенсий ветеранам ВОВ

18:06 Голикова: Россиянам и осенью придётся носить маски и пользоваться антисептиками

17:35 На Финском заливе поправки в Конституцию оспаривали при помощи турбозмея

17:27 "Очевидно, вслед уйдут многие": Издатель "Ведомостей" известил об увольнении

17:06 Мосгорсуд отменил "Мемориалу" два штрафа, выписанные за нарушение закона об иноагентах

16:59 В Смольном прогнозируют безработицу на уровне 150 тысяч человек

16:35 "Безумие для одного человека": Навальный сфокусировался на параде Победы

16:31 "Врачи РФ": Российские медики не желают голосовать за поправки к Конституции

16:15 Избранные поставщики общероссийского голосования

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru