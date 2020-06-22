Екатеринбургскому "Яблоку" запретили пикетировать против поправок к Конституции

Министерство общественной безопасности Свердловской области сочло, что екатеринбургскому "Яблоку" не следует пикетировать против внесения изменений в Конституцию, уведомил "МБХ медиа" глава местного отделения Сергей Хоренженко.

Силовики напомнили, что в регионе запрещены любые массовые мероприятия в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. На данный момент партийцы обсуждают, каким образом можно провести общественно значимые мероприятия, не нарушая предписаний.

"Яблочники" превентивно уведомляли министерство о намерении проводить пикеты - ежедневно, начиная с 23 июня.