Эксперт спрогнозировал снижение смертности от COVID-19 в России

Ежедневная смертность от коронавирусной инфекции в российских регионах должна снизиться в полтора-два раза уже к концу июля, при этом самое заметное снижение показателей будет зафиксировано в Москве и области, поделился прогнозом эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Москва была эпицентром, показатель заражённости на душу населения там был в несколько раз больше, чем в других регионах", - цитирует его РИА "Новости".

Значительное снижение уровня COVID-смертей ожидает и Петербург с Ленобластью.

Кроме того, пояснил специалист, что если принять за основу разработанную им методику, что число инфицированных в стране граждан составляет от 1,2% до 5,5% от общего населения.

Отметим, в Петербурге некоторое время назад наблюдался всплеск смертности от коронавируса. Сейчас город на Неве занимает второе место по количеству летальных исходов - погибли 869 граждан.