Парад Победы в Новгороде отменили из-за коронавируса

Власти Великого Новгорода отменили парад на центральной площади 24 июня из-за эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".

Основное памятное мероприятие состоится в кремле. В 8:30 военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб торжественно пройдут по территории, а затем возложат цветы и венки к мемориалу "Огонь вечной славы".

На время торжественных мероприятий вход в кремль будет открыт только по пригласительным. В 12:00 зазвучат колокола новгородских храмов, а водители на улицах просигналят клаксонами.

24 июня парад Победы пройдет в Москве и ряде других городов. В трех десятках городов России мероприятия было решено не проводить в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в том числе в Архангельской области, Коми и НАО.