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11:16

В Калининградской области открыли национальный парк "Куршская коса"

фото ЗакС политика В Калининградской области открыли национальный парк "Куршская коса"

Начиная с сегодняшнего дня в Калининградской области для туристов вновь открывается национальный парк "Куршская коса", информирует сайт зеленой зоны.

Всем желающим посетить парк обязательно необходимо будет соблюдать предписания Роспотребнадзора, а именно - соблюдать социальную дистанцию, носить маски в закрытых помещениях.

Организаторы групповых поездок обязаны превентивно согласовывать визит путешественников с администрацией парка, уточняя количество туристов и продолжительность экскурсии.

В то же время находящийся на косе полевой стационар кольцевания птиц "Фрингилла" по-прежнему остаются недоступными для посещения.

Куршская коса - узкий песчаный полуостров протяженностью 98 км, расположившийся между Балтийским морем и Куршским заливом. В 2000 году объект включили в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

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