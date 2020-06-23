В Калининградской области открыли национальный парк "Куршская коса"

Начиная с сегодняшнего дня в Калининградской области для туристов вновь открывается национальный парк "Куршская коса", информирует сайт зеленой зоны.

Всем желающим посетить парк обязательно необходимо будет соблюдать предписания Роспотребнадзора, а именно - соблюдать социальную дистанцию, носить маски в закрытых помещениях.

Организаторы групповых поездок обязаны превентивно согласовывать визит путешественников с администрацией парка, уточняя количество туристов и продолжительность экскурсии.

В то же время находящийся на косе полевой стационар кольцевания птиц "Фрингилла" по-прежнему остаются недоступными для посещения.

Куршская коса - узкий песчаный полуостров протяженностью 98 км, расположившийся между Балтийским морем и Куршским заливом. В 2000 году объект включили в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.