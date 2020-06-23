Умер экс-сенатор и адвокат Евгений Тарло

Бывший сенатор от Тамбовской области Евгений Тарло умер в возрасте 62 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на сенатора от региона Алексея Кондратьева.

По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Другие подробности пока не приводятся.

Тарло был членом Совета Федерации в 2007 – 2015 годах. За свою карьеру он также был судьей Истринского горсуда Подмосковья, возглавлял адвокатскую фирму, после ухода из Совфеда возглавил фонд "Правовое государство" и стал вице-президентом Союза адвокатов России. Также Тарло был юридическим представителем бывшего главы Минкульта Владимира Мединского.

Был поклонником музыканта Владимира Высоцкого, приобрел права на исполнение и запись его песен и выпустил три альбома.