В Петербурге в пяти больницах голосование по Конституции пройдет в "красных зонах"

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко 23 июня на заседании сообщил, что в пяти больницах города голосование по поправкам в Конституцию организуют в "красных зонах" – отделениях больниц, где находятся зараженные коронавирусом. Туда медсотрудники входят только в защитных костюмах, масках и перчатках.

По словам главы Горизбиркома, пациенты сами настаивали на проведении у них голосования.

- Эту просьбу выразили сами люди, которые находятся в "красной зоне". Они не просто выразили свою позицию, они настаивают, они письменно обращаются в том числе и к главврачам, главам районов и так далее, и требуют обязательно организовать им голосование для того, чтобы они отдали свой голос туда, куда они считают [нужным], - заявил Миненко.

Его заместитель Алла Егорова добавила, что организовывать голосование будет персонал больниц. Плебисцит пройдет в "красных зонах" пансионата "Заря", Госпиталя для ветеранов войн, временном госпитале в "Ленэкспо", Александровской больнице и больнице №40, уточнила Егорова.

Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что в "красные зоны" члены избирательных комиссий не пойдут. Если потребуется провести голосование в такой зоне, то Центризбирком обеспечит всем необходимым самих медиков и сформирует из них избирательную комиссию, пояснила Памфилова.

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