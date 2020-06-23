Исследователи рассказали о реакции организма добровольцев на вакцину от коронавируса

Реакция первых добровольцев, которым ввели отечественную вакцину против коронавируса, стандартная, характерная и для других инъекций, сообщила директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Как сообщается на сайте университета, в первые часы у 18-ти провакцинированных добровольцев наблюдалось незначительное повышение температуры, головная боль и некоторые другие реакции. По словам исследователей, в течение суток эти симптомы были "самостоятельно купированы".

"Реакция на вакцину против коронавирусной инфекции была стандартной, характерной для других видов инъекций. Сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо", - сказала Смолярчук, пояснив, что об эффективности препарата будет судить разработчик после иммунологических анализов.

Ранее сообщалось, что после введения вакцины добровольцы останутся в изоляции в стационаре на 28 дней, где врачи проконтролируют их состояние здоровья. После выписки специалисты будут следить за здоровьем участников исследования в течение полугода.

На 23 июня в России известно о почти 600 тысячах зараженных коронавирусом.