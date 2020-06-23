Летние детские лагеря в Ленобласти начнут принимать воспитанников со 2 июля

Оздоровительная кампания для детей, проживающих на территории Ленинградской области, стартует 2 июля, проинформировали в пресс-службе администрации региона.

"Откроются стационарные лагеря, круглосуточные при образовательных учреждениях, а также губернаторские отряды и трудовые бригады", - уведомили чиновники.

Указывается, что разбивать палаточные лагеря можно будет только при стационарных, в остальных случаях это строго воспрещается. Кроме того, пребывание детей из разных российских регионов в одном оздоровительном учреждении будет исключено.