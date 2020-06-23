Верховный лама Тувы умер после заражения коронавирусом

Камба-лама (верховный лама) Тувы Джмапел Лодой умер после заражения коронавирусом, сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол во "ВКонтакте".

"Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет, но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату", - сказал Кара-оол.

Лодой был избран духовным буддийским лидером Тувы в декабре 2019 года. 10 июня его госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Кара-оол также переболел коронавирусом, был госпитализирован но вылечился и вернулся к обязанностям.

На 23 июня в России известно о почти 600 тысячах зараженных коронавирусом.