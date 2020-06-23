Москалькова сочла недопустимым расценивать пикеты как митинг

Одиночное пикетирование не может рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Возник спор о статусе пикетирования во время пандемии. И мы высказали свою точку зрения на счет пикетирования: закон должен соблюдаться в том его понимании, в котором авторы его закрепили в законе и как подписал президент. И здесь не может быть отступлений, и пикет не может рассматриваться как митинг", - приводит "Интерфакс" слова Москальковой.

Так Москалькова в ходе видеоконференции с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович прокомментировала задержания на пикетах в поддержку спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара. Ранее стало известно, что суды в решениях о наказании задержанных пикетчиков приравнивали сменяемые одиночные пикеты к единой массовой акции, требующей согласования.