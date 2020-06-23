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17:37

Путин: С 2021 года налог на доход физлиц выше 5 млн в год составит 15%

фото ЗакС политика Путин: С 2021 года налог на доход физлиц выше 5 млн в год составит 15%

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам 23 июня заявил о повышении налоговой ставки на доходы физических лиц с 13% до 15%. Это коснется тех, чьи доходы за год превышают 5 млн рублей, уточнил Путин. По его словам, новая мера начнет действовать с 1 января 2021 года.

Глава государства заявил, что полученные таким образом деньги пойдут на проведение высокотехнологических операций и лекарственное обеспечения для детей, имеющих редкие заболевания. Путин подчеркнул, что распределение средств должно быть максимально прозрачным. По его мнению, "моральное право" на это имеют врачи и общественные деятели, которые посвятили жизнь помощи детям. 

 

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