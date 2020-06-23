Путин заявил о расширении программ по льготной ипотеке и кредитам для пострадавшего от кризиса бизнеса

Президент России Владимир Путин 23 июня предложил распространить льготную ипотеку на жилье стоимостью не до 3 млн рублей, а до 6 млн рублей. Это заявление он сделал в ходе своего обращения к гражданам страны.

Для Москвы и Петербурга "потолок" должен вырасти до 12 млн рублей, заявил глава государства. Он отметил, что в этих городах стоимость недвижимости выше, чем в остальной России.

Также Путин сообщил о расширении программы по льготному кредиту со ставкой в 2% для пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей. Он заявил, что программа будет увеличена еще на 100 млрд рублей. Это поможет дополнительно поддержать предпринимателей и ускорить восстановление экономики и занятости, считает Путин.