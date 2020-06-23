Президент России заявил о выделении регионам 100 млрд на борьбу с COVID-19 и строительство дорог

Президент России Владимир Путин в обращении к жителям страны 23 июня сообщил о дополнительном выделении регионам 100 млрд рублей на борьбу с коронавирусом:

"В связи с этим поручаю Правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить ещё 100 миллиардов рублей "плюсом" к тем двумстам миллиардам, о которых мы уже объявили ранее, и тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и её последствиями", - заявил глава государства.

Путин отметил, что необходимо поощрять те регионы, которые сами активно вкладываются в "проекты развития". Также глава государства заявил о выделении 100 млрд рублей для обновления дорожной сети в регионах. Деньги также следует распределить внимательно между субъектами страны и отдать предпочтение тем, кто быстро и качественно строит дороги, уточнил президент.