Врио главы Коми намерен идти на осенние выборы как самовыдвиженец

Врио главы республики Коми Владимир Уйба принял решение участвовать в предстоящих сентябрьских региональных выборах, причем сделать он это хочет как самовыдвиженец, сообщает ТАСС.

"Я не состою ни в какой партии, поэтому считаю, что в данном случае я - универсальный боец, со всеми на равных, не выделяя кого-то. Реально мои шансы оценит народ, а я буду объяснять людям, что со мной можно будет связывать будущее республики на ближайшие годы. У меня для этого достаточно накоплено жизненного, профессионального опыта, ресурса", - приводятся его слова.

Среди главных проблем своего региона он назвал массовый отъезд молодежи и старение населения. План их решения в ближайшее время будет включен в предвыборную программу чиновника. В ней, заверил Уйба, не будет "излишней болтовни и пафоса".

Уйбу назначили в апреле - сразу после того, как в один день уволили глав Коми и Архангельской области. В политологической среде распространена точка зрения, по которой отставные губернаторы поплатились должностями за свою неспособность решить проблему со строительством мусорного полигона на станции Шиес.