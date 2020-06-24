После парада Победы Беглов прокатился на блокадном трамвае

После утреннего парада Победы 24 июня на Дворцовой площади губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с блокадниками и старейшими городскими энергетиками проехал на ретротрамвае от Сувовровской площади до здания знаменитой блокадной подстанции на Фонтанке. Для Беглова этот вид транспорта - полноценный герой войны, отмечает пресс-служба Смольного.

"Он был не просто городским транспортом. Трамваи доставляли боеприпасы на передовую, когда фронт подошел вплотную к городу, на них возили грузы, муку на хлебозаводы. На трамваях-"американках", переоборудованных под санитарные, везли в госпиталь раненых бойцов", - напомнил чиновник.

Выражая почтение к ленинградским энергетикам, которым удалось наладить трамвайное сообщение в осажденном городе, Беглов возложил цветы к зданию подстанции.

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