Активисты обеспокоены будущим Митрофаньевского кладбища

На территории бывшего Митрофаньевского кладбища активисты заметили подозрительную активность и опасаются, что там могут вестись незаконные земляные работы. Тревогу в социальных сетях забил лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански.

"Есть сомнение, что идет вывоз грунта с костями захоронений для того, чтобы в дальнейшем не было притязаний на эту территорию, - написал он, напомнив, что ничего подобного не разрешается делать на объектах культурного наследия без согласования чиновников. - Есть основания полагать, что идет подмена грунта".

Градозащитник отправил обращение по этому поводу в КГИОП.

Частично территорию кладбища разрешили отдать под застройку еще пять лет назад.

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