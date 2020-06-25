В РФ выявили свыше 7 тысяч заражений коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил информацию о новых случаях заражения: так, COVID-19 обнаружен у ещё 7113 россиян. Соответственно, на сегодняшний день официально известно о 613 994 заболевших.

За сутки от инфекции излечились 6342 человека, всего же с начала пандемии полностью выздоровели 375 164 граждан.

В то же время жертвами заболевания стали ещё 92 пациента, всего же скончались 8 605 больных.

В Петербурге заболевших COVID-19 стало больше на 221 человека (всего - 23 071), ещё 19 умерли (всего - 961), а 589 победили инфекцию (всего - 15 100).