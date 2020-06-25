Кирилл Рогов: Путин пытается воссоздать в России "правильные" 1970-е годы

Политолог Кирилл Рогов, анализируя публичные выступления президента Владимира Путина последнего времени и, в частности, сделанное накануне отложенного парада Победы, отметил, что речь его все больше изобилует "советизмами" и напоминает речи старых коммунистов: "посевная прошла успешно и мы героически, несмотря на эпидемии, успели выйти на поле". Это, в свою очередь, осложняет понимание национального лидера людьми моложе сорока лет, считает политолог. Говоря же в целом о модели государства, к которой стремится Путин и которой он во многом достиг, эксперт охарактеризовал ее как близкий аналог системы, существовавшей в президентской молодости в 1970-х годах. Рогов добавляет, что ее же идеализирует и окружение Путина, состоящее из его примерных ровесников.

"Его соратники душой остались там и хотят сделать "правильные" 70-е годы. Вот те были "неправильные", там были коммунисты и КГБ. И КГБ было хорошее, а коммунисты напортачили. И теперь коммунистов нет, есть одно только КГБ и надо сделать "правильные" 70-е годы на базе единственной партии КГБ. И должно быть блоковое противостояние, "холодная война", только мы должны быть эффективны, в магазинах все должно быть при этом и мы еще и экономически существуем за счет нефти – ну, это тоже все оттуда", - рассудил гость эфира "Эха Москвы".

В этом году Рогову стало отчетливо видно, что нравящаяся президенту модель условных 1970-х годов в стране наконец установилась.