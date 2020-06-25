Дом трудолюбия в Кронштадте признали историческим памятником

Дом трудолюбия в Кронштадте, с которым ассоциируется биография православного святого Иоанна Кронштадского, по распоряжению КГИОП обрел статус культурно-исторического памятника регионального значения, сообщает сайт комитета. Вместе с ним такой же чести удостоилась пристройка - странноприимный дом.

По мнению чиновников, оба здания "формируют фронт застройки улицы Фейгина, являются неотъемлемой частью её исторической среды". При этом за почти 140 лет существования четырехэтажный объект понес потери: он лишился алтарной пристройки и звонницы.

Вскоре после прихода к власти большевики закрыли благотворительное учреждение, сотрудники которого заботились о бедняках, сиротах и погорельцах. В 1970-х годах кронштадтский Дом трудолюбия перепрофилировали под ПТУ.