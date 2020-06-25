За развратные действия со школьницей активистов "Весны" отправили в колонию строгого режима

Активисты молодежного политического движения "Весна" Владимир Казаченко и Вадим Тишкин получили от Калининского районного суда 4 и 3,5 лет колонии строгого режима соответственно за сексуальную связь с 14-летней школьницей и распространение порнографических материалов с ее участием. Оба признали свою вину, передает объединенная пресс-служба судов. Вина Казаченко также состоит в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков.

Под стражей активисты находились с начала 2019 года. Дело возбудили после того, как школьницу задержали при приобретении наркотиков. В ее телефоне имелись видеозаписи с участием двоих впоследствии осужденных молодых людей.