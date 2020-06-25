Возле Мариинского театра после капитального ремонта открылся Торговый мост

На Торговом мосту через Крюков канал, соединяющем между собой старую и новую сцены Мариинского театра, после капитального ремонта возобновили движение. В ходе работ переправе демонтировали все три пролета, а после возвели современные, передает строительное издание "Канонер". В последний раз аналогичным образом с ней поступили шестьдесят лет назад.

Несмотря на то, что со слов представителей заказчика работ, Мостостроя, в дальнейшем на мосту должны будут соорудить некую монолитную железобетонную плиту, сильно поменять внешний вид переправы у исполнителей получится едва ли, поскольку она числится как культурно-исторический памятник регионального значения.

Мост является продолжением улицы Союза Печатников, и история его берет отсчет с конца XVIII века.