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17:06

"Осталось оборудовать пулемётные гнёзда": Парк 300-летия огородили от вторженцев вторым забором

фото ЗакС политика "Осталось оборудовать пулемётные гнёзда": Парк 300-летия огородили от вторженцев вторым забором

По всему периметру Парка 300-летия Петербурга установили второй забор: это сделано для того, чтобы огородить зеленую зону от посетителей - на время, пока в Северной столице полностью не отменят режим повышенной готовности, уведомляется в паблике "Лахта Онлайн".

Уточняется, что сетка установлена в районе залива неподалеку от "Лахта-Центра".

"Осталось оборудовать пулемётные гнёзда и выкопать рвы", - усмехаются пользователи.

Официально в городе на Неве парки и скверы закрыты с 28 марта. Несмотря на штрафы и предписания властей, в тот же пляж у Парка 300-летия постоянно сквозь в дыры в заборе проникают люди, не страшащиеся запретов.

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