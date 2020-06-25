Не годного к службе сотрудника ФБК Ионова отправили в армию

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артема Ионова отправили в армию вопреки не позволяющему служить хроническому заболеванию - астме, от которой он страдает. Об этом написало издание "МБХ Медиа" со ссылкой на представителя ФБК Владлена Лося.

"Пока я, к сожалению, не могу сказать куда, уже отправили служить. Мы подаем еще [жалобу] в военную прокуратуру, военкомат. Мы сделали со своей стороны все, что могли", - рассказал он.

По имеющейся у Лося информации, Ионова подловили на улице и, не допуская к нему адвокатов, транспортировали на распределительный пункт в Подмосковье.

Нечто подобное в декабре прошлого года произошло с другим "навальнистом", Русланом Шаведдиновым, отправку которого в закрытую военную часть на Новой земле оппозиционеры квалифицировали как похищение. Сообщалось, что у Шаведдинова тоже имеются документы, не позволяющие ему служить, однако государство этот аргумент не убедил.