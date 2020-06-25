Невзоров пренебрежительно "прошелся" по официальным гостям парада Победы

Публицист Александр Невзоров описал свои впечатления от лидеров других государств, приехавших на парад Победы в Москву, коими оказались главы Сербии, Узбекистана, Молдовы, Белоруссии и непризнанных республик с территорий бывшего СССР. Для Невзорова компания собравшихся - это "убогий набор гостей".

"Насколько это всё драматично и насколько красиво и страшно... Потому что Путин ведь, он так долго шел к этой почти пустой трибуне, к этому радикальному одиночеству на ней. Пустой – конечно, в переносном смысле этого слова, потому что мелкоты всякой набилось очень много. Это была, в общем, массовка. И, как это видится со стороны, там был, по сути, только они тени секретарей ЦК", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

Отдельного рассмотрения публициста удостоились и лидеры, по тем или иным причинам воздержавшиеся от поездки. Впрочем, свою версию их отсутствия публицист охотно представил. В его понимании, армянский, хорватский и азербайджанский главы терпимо относятся к парадам и любят быть роскошно принятыми, но есть один принципиальный идеологический нюанс.

"Они готовы, но не к военным парадам как к образу мыслей и не к военным парадам как к руководству к действию. Вот они готовы тусоваться, чокаться, чмокаться, но они не хотят быть участниками кремлевской религии Победы", - закончил он свою мысль.

Парад Победы в честь ее 75-летия перенесли с 9 мая. В Петербурге его тоже провели.