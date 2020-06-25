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19:59

Невзоров пренебрежительно "прошелся" по официальным гостям парада Победы

фото ЗакС политика Невзоров пренебрежительно "прошелся" по официальным гостям парада Победы

Публицист Александр Невзоров описал свои впечатления от лидеров других государств, приехавших на парад Победы в Москву, коими оказались главы Сербии, Узбекистана, Молдовы, Белоруссии и непризнанных республик с территорий бывшего СССР. Для Невзорова компания собравшихся - это "убогий набор гостей".

"Насколько это всё драматично и насколько красиво и страшно... Потому что Путин ведь, он так долго шел к этой почти пустой трибуне, к этому радикальному одиночеству на ней. Пустой – конечно, в переносном смысле этого слова, потому что мелкоты всякой набилось очень много. Это была, в общем, массовка. И, как это видится со стороны, там был, по сути, только они тени секретарей ЦК", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

Отдельного рассмотрения публициста удостоились и лидеры, по тем или иным причинам воздержавшиеся от поездки. Впрочем, свою версию их отсутствия публицист охотно представил. В его понимании, армянский, хорватский и азербайджанский главы терпимо относятся к парадам и любят быть роскошно принятыми, но есть один принципиальный идеологический нюанс.

"Они готовы, но не к военным парадам как к образу мыслей и не к военным парадам как к руководству к действию. Вот они готовы тусоваться, чокаться, чмокаться, но они не хотят быть участниками кремлевской религии Победы", - закончил он свою мысль.

Парад Победы в честь ее 75-летия перенесли с 9 мая. В Петербурге его тоже провели.

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