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10:11

"Мы готовимся к этому": Беглов напомнил петербуржцам о второй волне коронавирусной инфекции

фото ЗакС политика "Мы готовимся к этому": Беглов напомнил петербуржцам о второй волне коронавирусной инфекции

Смольный ожидает очередной атаки коронавирусной инфекции, отчитался городской глава Александр Беглов. Власти активно консультируются по данному поводу с учеными и медицинскими специалистами, передает 78.ru.

"Мы готовимся к этому, но я хотел бы, чтобы вообще не было второй волны", - надеется губернатор.

Беглов в очередной раз призвал горожан внимательно соблюдать эпидемиологические предписания Роспотребнадзора и носить с собой маски и перчатки.

Ситуация может усугубиться с открытием города для туристов и возвращением учеников в школы. В связи с этим он поручил чиновникам разворачивать на временные госпитали наподобие "Ленэкспо", а подготавливать больничные стационары. К примеру, "ковидарий" появится в Колпинской больнице, а Госпиталь ветеранов войн получит новый корпус.

В Петербурге, напомним, разрешили открыться летним верандам кафе и паркам.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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