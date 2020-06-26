"Мы готовимся к этому": Беглов напомнил петербуржцам о второй волне коронавирусной инфекции

Смольный ожидает очередной атаки коронавирусной инфекции, отчитался городской глава Александр Беглов. Власти активно консультируются по данному поводу с учеными и медицинскими специалистами, передает 78.ru.

"Мы готовимся к этому, но я хотел бы, чтобы вообще не было второй волны", - надеется губернатор.

Беглов в очередной раз призвал горожан внимательно соблюдать эпидемиологические предписания Роспотребнадзора и носить с собой маски и перчатки.

Ситуация может усугубиться с открытием города для туристов и возвращением учеников в школы. В связи с этим он поручил чиновникам разворачивать на временные госпитали наподобие "Ленэкспо", а подготавливать больничные стационары. К примеру, "ковидарий" появится в Колпинской больнице, а Госпиталь ветеранов войн получит новый корпус.

В Петербурге, напомним, разрешили открыться летним верандам кафе и паркам.

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