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10:54

В России выявлено менее 7 тысяч случаев заболевания COVID-19

фото ЗакС политика В России выявлено менее 7 тысяч случаев заболевания COVID-19

Согласно последней информации, предоставленной оперативным штабов, на территории России зарегистрировано 6800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Соответственно, на сегодняшний день общее количество заразившихся составляет 620 794.

Болезнь унесла жизни ещё 176 пациентов, всего с начала пандемии погиб 8781 человек.

Вылечились ещё 8988 граждан, всего побороли инфекцию 384 152 россиянина. 

В Петербурге COVID-19 выявлен у 223 местных обитателей (всего заразились 23 294 горожанина). Жертвами инфекции стали 47 больных (всего скончались 1008 граждан), а излечились 395 (всего - 15 495).

В Ленобласти заболели ещё 50 человек, всего - 4220, но при этом полностью выздоровели 4125.

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