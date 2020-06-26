Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве в рамках дела "Седьмой студии"

Сегодня в столичном Мещанском суде зачитывают приговор участникам разбирательства по делу о хищениях 129 млн рублей у Министерства культуры.

Фигуранта дела "Седьмой студии", режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным.

"Заведомо зная о выделении денежных средств, Серебренников и Итин путем обмана сотрудников Минкультуры приняли решение создать устойчивую, сплоченную группу. <...> Согласно преступному плану и распределению преступных ролей Серебренников осуществлял координацию…", - читает приговор судья, которую цитирует "Медуза".

В рамках дела перед судом, кроме Серебренникова, предстали бывший генпродюсер театра Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум, которых обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму в 129 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Кроме заключившей сделку со следствием бухгалтера Нины Масляевой, никто вину не признает.

У здания суда собралось порядка 400 человек. Фигурантов встречали аплодисментами.