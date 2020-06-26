ЗАГСы Петербурга возобновят торжественную регистрацию брака с 29 июня

ЗАГСы Петербурга возобновят государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке с 29 июня, сообщили в комитете по делам ЗАГС.

На торжестве в зале разрешат присутствовать не более чем 10 гостям, включая фотографов и видеооператоров.

Торжественная регистрация браков в Петербурге была приостановлена из-за введенных ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса. Сейчас в городе постепенно снимают ограничения, как и в других регионах России. В Москве регистрацию брака в торжественной обстановке разрешили 19 июня.