Фонтаны Петергофа откроются для посетителей с 3 июля

Государственный музей-заповедник "Петергоф" начнет принимать первых визитеров начиная с 3 июля, оповестили в пресс-службе учреждения.

Все желающие получат возможность посетить Нижний парк и фонтаны, парки Ораниенбаума и Александрии. Подробности нового режима работы будут уточнены чуть позже, добавили в музее.

Ранее городской глава Александр Беглов разрешил открыться петербургским скверам, паркам, кафе и детским площадкам.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.