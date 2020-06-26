Фонтаны Петергофа откроются для посетителей с 3 июля

Государственный музей-заповедник "Петергоф" начнет принимать первых визитеров начиная с 3 июля, оповестили в пресс-службе учреждения.
Все желающие получат возможность посетить Нижний парк и фонтаны, парки Ораниенбаума и Александрии. Подробности нового режима работы будут уточнены чуть позже, добавили в музее.
Ранее городской глава Александр Беглов разрешил открыться петербургским скверам, паркам, кафе и детским площадкам.
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