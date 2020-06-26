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13:25

Песков анонсировал обращение Путина к выпускникам школ 27 июня

фото ЗакС политика Песков анонсировал обращение Путина к выпускникам школ 27 июня

Президент Владимир Путин в субботу, 27 июня, выступит с видеообращением к выпускникам школ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков подчеркнул, что это будет традиционное обращение, "которое президент запишет". Напомним, 23 июня Песков объяснял записью то, что время на часах Путина во время обращения к россиянам в тот день отличалось от реального времени трансляции.

27 июня пройдет общероссийский "Выпускной-2020", на этот раз – онлайн из-за эпидемии коронавируса. Выпускников в ходе мероприятия поздравят, в том числе, министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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