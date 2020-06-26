Депутаты Мурманской облдумы со второй попытки выбрали детского омбудсмена

Мурманская областная дума наконец определилась с тем, кому следует отдать пост уполномоченного по правам ребенка, информирует "Интерфакс".

Голосование было тайным. Получив 20 из 25 голосов, омбудсменом стала Алевтина Андреева, глава социального приюта для детей и подростков "Берегиня". Теперь кандидатуру Андреевой должна утвердить уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

На должность омбудсмена претендовали трое: кроме Андреевой, выдвинутой губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, был претендент от ЛДПР Нина Лиукконен и председатель некоммерческой организации "Центр защиты материнства "Колыбель" Юлия Трифонова.

Отмечается, что на заседании 27 мая депутаты так и не смогли выбрать омбудсмена, поэтому и было назначено повторное голосование.