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15:17

Четыре партии не отчитались Горизбиркому о расходах и доходах

фото ЗакС политика Четыре партии не отчитались Горизбиркому о расходах и доходах

Политические партии "Против всех", "Защитники Отчества", "Великое Отечество" и регональное отделение партии "Народ против коррупции" не представили в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств за I квартал 2020 года, сообщил на заседании ГИК 26 июня Дмитрий Краснянский. 

Он назвал не отчитавшиеся партийные ячейки "плохишами" и "нарушителями". Председатель Горизбиркома Виктор Миненко напомнил коллегам, что за непредоставление отчетов может грозить административная ответственность, и попросил члена ГИК Дмитрия Краснянского проследить, чтобы ситуация не осталась без внимания компетентных органов. "Занимались, занимаемся и будем заниматься", - пообещал Краснянский. Отметим, партия "Великое Отечество" была ликвидирована Верховным судом по иску Минюста в марте 2020 года. 

Передало сведения о своих финансах ГИКу 41 региональное отделение партий. Краснянский озвучил "тройку призеров по доходам": "Единая Россиия" (11,5 млн рублей), КПРФ (чуть меньше 5,5 млн рублей) и "Справедливая Россия" (2,8 млн рублей). 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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