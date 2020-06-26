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17:55

Петербургского бизнесмена Михальченко перевели под домашний арест

фото ЗакС политика Петербургского бизнесмена Михальченко перевели под домашний арест

Второй западный окружной военный суд перевел бизнесмена, сооснователя холдинговой компании "Форум" Дмитрия Михальченко под домашний арест, передает "Фонтанка.ру".

Михальченко находился под арестом с 2016 года. Сначала – по делу о контрабанде алкоголя, затем его обвинили в создании преступного сообщества для систематических хищений бюджетных денег. Дело касалось исполнения заказов ФСО, в том числе – в президентской резиденции в Ново-Огарево.

Кроме Михальченко, по делу проходит экс-глава компании "Атэкс" Андрей Каминов: его также перевели под домашний арест. Еще один фигурант – Александр Родионов – уже приговорен к трем годам колонии. Заседание по делу Михальченко назначено на 29 июня, пока оно откладывалось из-за того, что и Михальченко, и Каминов заразились коронавирусом.

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